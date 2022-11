Vídeo de apoiadoras de Bolsonaro viraliza após dublagens humorísticas

O vídeo em que apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro (PL) completam frases em um ato no Pará recebeu dublagens humorísticas e viralizou. Em uma das publicações, um jovem simula uma leitura labial e fala palavras aleatórias como "saboneteira", "hemorroida", "bife mal passado", "saboneteira de novo" e "cenoura".

O autor da dublagem aproveita o discurso ser dividido para cada mulher e troca os pedidos pelas palavras aleatórias. O vídeo publicado pelo jovem já foi visto 527 mil vezes e recebeu 113 mil curtidas. A segunda dublagem, do humorista Guto Tv, do programa Jojô Nove e Meia do Multishow, segue a mesma proposta de ser uma leitura labial, mas para ensinar uma "receita". Já são mais de 633 mil visualizações.



No vídeo original, as mulheres falam, em frases curtas e que se complementam, o que esperam para o governo do ano que vem. Elas também criticam o Supremo Tribunal Federal (STF), pedem "liberdade" e afirmam que vão ficar em frente aos quarteis.

"Somos mulheres que lutamos por liberdade. Vai faltar cadeia em nosso País. Somos oposição contra censura", dizem no vídeo. A gravação delas também viralizou com em uma das plataformas em que foi publicada chegando a 113 mil curtidas.

Apoiadores de Bolsonaro têm se reunido em frente a prédios militares para questionar o resultado das eleições e atacar os ministro do STF. Há registro de pedidos de intervenção militar e "federal" para garantir que Bolsonaro siga no poder, impedindo a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito no segundo turno.

Veja os vídeos:

Jovem dubla apoiadoras do presidente Bolsonaro (PL) e publicação viraliza. Ele simula uma leitura labial e fala palavras aleatórias.



Já são mais de 527 mil vizualizações e 91 mil curtidas em uma plataforma pic.twitter.com/DsHBgnHipu — Jogo Político (@jogopolitico) November 14, 2022

