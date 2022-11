Juiz José Hercy é eleito presidente da Associação Cearense de Magistrados

Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Quixadá, o juiz José Hercy Ponte de Alencar foi eleito presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM) para o triênio 2023-2025. Ele venceu a disputa contra o colega de magistratura Saulo Belfort Simões, da Comarca de Caridade, por 350 votos a 206. A data da posse ainda não foi divulgada.



Na campanha interna, Hercy apresentou propostas para a valorização de juízes e desembargadores e fortalecimento da associação. Após a divulgação do resultado do pleito, realizado na última sexta-feira, 11, o juiz agradeceu pela votação e saudou os concorrentes.



“Gostaria de cumprimentar a chapa adversária, na pessoa de Saulo Belfort. É muito bom saber que nossa carreira tem pessoas tão boas como você. A categoria nos conferiu um voto de confiança e esperamos honrá-lo da melhor maneira possível. Tenham a certeza que não medirei esforços para fazer valer a fé que cada um de vocês colocou em nosso projeto”, discursou o presidente eleito da ACM.



De acordo com a associação, o processo eleitoral foi marcado pelo “comportamento ordeiro e pacífico das chapas”. No total, 556 magistrados da Capital e do Interior participaram da votação, realizada de forma presencial e virtual. O índice de abstenção, segundo a ACM, ficou abaixo de 20%, um dos menores já registrados em eleições internas realizadas pela entidade.



Quem é o presidente eleito da ACM



Bacharel em direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), o juiz José Hercy Ponte de Alencar é especialista em Direito Público e mestre em Direito, Processo e Desenvolvimento. Foi servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), exerceu a advocacia, atuou como professor universitário, além de juiz formador da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec).

Exerceu o cargo de promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte por quase nove anos e hoje é juiz titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Quixadá. Hercy também é membro do Banco Nacional de Formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).



