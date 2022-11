Bela Gil é nomeada para núcleo de Combate à Fome na transição do governo Lula

A apresentadora, que é filha do cantor Gilberto Gil, exercerá a função de relatora do grupo, segundo a divisão apresentada no Diário Oficial da União

A apresentadora Isabela Giordano Gil Moreira, filha do cantor Gilberto Gil, foi nomeada para integrar o grupo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no âmbito do Gabinete de Transição do governo eleito.

O nome de Bela Gil, como é conhecida a apresentadora, apareceu em publicação extra no Diário Oficial da União (DOU) assinada pelo coordenador da transição e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

De acordo com a divisão apresentada no DOU, Bela Gil será a relatora do núcleo supracitado. "Recebi com muita honra o convite para participar do núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome de transição do governo Lula. Uma responsabilidade que carrego com a certeza de que nos levará a caminhos mais prósperos e saudáveis", escreveu Bela, no Twitter, na manhã deste sábado. 12.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu site, Gil se apresenta como "mestre em ciências gastronómica pela universidade do slowfood na Itália a UNISG, bacharelada em nutrição pela hunter collage em NY, chef de cozinha natural pelo natural gourment institute em NY, ativista, escritora e apresentadora".

Outros nomes que já eram conhecidos neste grupo também aparecem na portaria que os oficializou, como a senadora Simone Tebet (MDB); a ex-ministra Tereza Campello; Márcia Lopes e André Quintão. A lista trouxe ainda entre as novidades os nomes de Reinaldo Takarab e Renato Maluf.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados tem dado declarações esclarecendo que os próximos ministros do governo não sairão obrigatoriamente dos nomes que compõem os grupos da transição montados neste momento. No entanto, é razoável e esperado que alguns dos futuros ministros de Lula já estejam participando das articulações. No total, já são 31 núcleos temáticos na transição de governo.

Tags