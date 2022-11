Exames de Lula apontam quadro inflamatório em decorrência de esforço vocal

Os exames rotina realizados neste sábado, 12, pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apontaram que o petista apresenta quadro inflamatório na laringe em decorrência de esforço vocal. Os procedimentos feitos no hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo, também constataram leucoplasias.

Com maioria dos casos classificados como benignos, as leucoplasias são lesões que se manifestam como placas brancas em superfícies da mucosa oral, como gengivas, interior das bochechas, fundo da boca e também na língua.

Sobre o assunto Lula realiza exames de rotina antes viajar para COP 27

Juíza dá 48 horas para Facebook remover publicação sobre eleições

Professora Helena Martins, da UFC, é indicada para equipe de transição do governo Lula

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À CNN Brasil, o médico do petista Roberto Kalil Filho disse que o caso de Lula é benigno visto que - de acordo com boletim médico - os resultados "seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011".

No hospital foram realizados exames para verificar: o funcionamento do coração (ecocardiograma), as estruturas internas de veias e artérias (angiotomografias) e mapear o organismo de forma completa (PET Scan).

Mas foi no procedimento endoscópico denominado nasofibroscopia que verificou-se a presença da inflamação nas cordas vocais do ex-presidente. O exame avalia as cordas vocais, laringe e tecidos da cavidade nasal. "O exame de nasofibroscopia mostra alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe", informou o boletim.

Tags