Lula viajará ao Egito na segunda para participar da COP27

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, informou nesta quinta-feira (10) que viajará ao Egito na segunda-feira (14) para participar da conferência do clima COP27, onde pretende se reunir com líderes internacionais.

"Estou viajando segunda-feira para o Egito. Já vou ter no Egito mais conversas com lideranças mundiais, num único dia, do que Bolsonaro teve em quatro anos", disse Lula durante reunião com deputados em Brasília.

O líder do Partido dos Trabalhadores, que tomará posse pela terceira vez em 1º de janeiro, foi convidado pelo presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, para o evento climático em Sharm el-Sheikh, que reúne mais de 90 países.

Ele não especificou com quais líderes pretende se reunir.

"Uma das coisas que vamos fazer é recolocar o Brasil no centro da geopolítica internacional", acrescentou Lula, de 77 anos, que garantiu que o país está gerando grande "expectativa" no mundo após sua vitória em 30 de outubro contra o presidente Jair Bolsonaro.

Seu governo pretende recuperar o prestígio internacional com uma agenda voltada para a proteção ambiental, diferenciando-se de Bolsonaro, um cético em relação ao aquecimento global.

Segundo a imprensa brasileira, Lula também irá a Portugal, no dia 18, onde se reunirá com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro português, António Costa.

