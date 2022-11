Baleia Rossi defende tributária e pacto federativo após Gleisi convidar MDB

Após receber um convite formal para que o MDB integre a transição de governo, o presidente do partido, Baleia Rossi, defendeu a aprovação de uma reforma tributária e o pacto federativo. O dirigente partidário se reuniu na manhã desta terça-feira, 8, na Câmara dos Deputados, com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

"Fiz algumas ponderações à presidente Gleisi, principalmente no que diz respeito a algumas pautas que são caras ao MDB, como, por exemplo, a reforma tributária, que é um dos assuntos que nós nos debruçamos nos últimos três anos, que tem um relatório já avançado", disse Baleia, que é autor de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera o sistema tributário brasileiro.

"O pacto federativo, temos uma preocupação muito grande com Estados e municípios que, por várias medidas que foram tomadas, estão sofrendo com falta de recursos. Também reafirmei as colocações que foram sugestões da Simone Tebet ao presidente Lula no segundo turno na área de educação, saúde, política para as mulheres", emendou o presidente do MDB.

