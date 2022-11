Há três anos, Lula era solto após passar 580 dias na prisão

A soltura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 3 anos nesta terça-feira, 8. Após passar 580 dias preso por ter sido condenado no processo do triplex do Guarujá, o petista foi solto depois de novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu prisão imediata de réus em 2ª instância, permitindo apenas após trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento de todas as instâncias.

O processo foi presidido pelo ex-juiz federal Sergio Moro, agora senador eleito pelo União Brasil do Paraná, que deu a sentença em 12 de julho de 2017. A determinação foi referendada pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.

Como resultado, Lula - que estava candidato à Presidência da República - teve candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Fernando Haddad (PT) foi posto em seu lugar, no pleito que elegeu Jair Bolsonaro - à época no PSL. Meses depois, Moro passou a integrar a equipe ministerial ao assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em junho de 2021, o Plenário do STF considerou Moro suspeito para julgar o ex-presidente Lula, fato que anulou as condenações que o ex-juiz havia decidido. A Vara de Curitiba também foi considerada incompetente para julgar o caso.

Lula foi preso no dia 7 de abril de 2018 e liderava as pesquisas de intenção de voto à Presidência. Quando foi solto em 8 de novembro de 2019, o ex-presidente disse que deixava a prisão sem ódio. "Eu saio daqui sem ódio. Aos 74 anos, meu coração só tem espaço para amor porque é o amor que vai vencer neste país", declarou em pronunciamento realizado na presença de militantes.

Nove dias antes de completar três anos de sua soltura, o petista venceu a disputa contra o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e chegou ao Palácio do Planalto pela terceira vez. Ele assumirá o comando do executivo nacional em 1º de janeiro e terá Geraldo Alckmin (PSB) como vice-presidente.

