Elon Musk promete analisar a suspensão de contas bolsonaristas do Twitter

Perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) questionaram o empresário sobre os recentes casos de contas suspensas na plataforma

O empresário Elon Musk, novo proprietário do Twitter, afirmou que vai analisar a suspensão de contas bolsonaristas na plataforma. Neste domingo, 6, o bilionário respondeu publicações que apontaram suposta censura na decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de suspender contas de parlamentares que questionaram a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro.

Em uma das postagens, um usuário da plataforma questionou Musk sobre a “censura ideológica draconiana contra o direito dos brasileiros à liberdade de expressão”.

Em seguida, o empresário respondeu que iria avaliar a situação: “Vou dar uma olhada nisso”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

I will look into this — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Fabio Wajngarten, coordenador da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL), fez uma publicação em resposta à fala de Musk.



“Tô confuso: Se o @elonmusk questionar o processo eleitoral do Brasil ele será banido do Twitter ou o Twitter será banido do Brasil?”, escreveu.



As manifestações na rede social ocorrem após os recentes casos de contas que foram derrubadas por determinação do TSE.

Neste domingo, o Twitter suspendeu os perfis do economista Marcos Cintra, candidato à vice-presidência na chapa de Soraya Thronicke (União Brasil), e dos deputados bolsonaristas Coronel Tadeu (PL) e Major Vitor Hugo (PL).

A conta do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) também foi suspensa, na última sexta-feira, 4, após decisão judicial do TSE. O parlamentar compartilhou informações de uma live feita pelo canal La Derecha Diário, do argentino Fernando Cerimedo, que divulgou um dossiê alegando supostas fraudes nas eleições brasileiras.

O vídeo da transmissão foi retirado do Youtube, mas já foi disseminado por vários brasileiros e, atualmente, é um dos principais argumentos utilizados por aqueles que ainda contestam o resultado das eleições.

Sobre o assunto Carla Zambelli deixa Brasil, vai aos EUA e diz que estudará garantias de liberdade para Brasil

De 107 bairros em Fortaleza, Bolsonaro venceu em 5 no 2º turno, incluindo Aldeota e Meireles

Facebook e Instagram removem publicações com pedidos de intervenção militar

TSE bloqueia grupos bolsonaritas que se multiplicam na tentativa de mobilizar atos golpistas

Moraes determina que Marcos Cintra preste depoimento à PF

Tags