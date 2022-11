Vereador da oposição é eleito presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo

Neto do Pecém (PSB) foi eleito para a presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, em votação feita nesta quinta-feira, 3.

Neto do Pecém, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi eleito a presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. O político faz parte do grupo de oposição ao prefeito do município, Professor Marcelão, eleito em 2020 pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros).

A oposição ao executivo de São Gonçalo do Amarante é liderada pelo ex-prefeito e agora deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Cláudio Pinho.

A eleição ocorreu nesta quinta-feira, 3 de novembro, e dos 13 parlamentares, 11 votaram na chapa única. Houve duas abstenções.

Os vereadores que votaram na eleição foram: Ailson Frota Filho (PTB), Canoa (Pros), Carlin Pereira (PTB), Dúlcia Carvalho (PDT), Elsa Rodrigues (PRTB), Naira do Josinaldo (PTC), Neto do Pecém (PSB), Pereira da Coelce (PDT), Raphael Tavares (Prod), Thiaguinho Santos (PSB) e Vitor (PCdoB). As abstenções foram de Esaú Monteiro (DEM) e Magno do Pecém (PDT).

O vereador irá substituir o atual presidente Ailson Frota Filho, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Neto do Pecém toma posse no primeiro dia de janeiro de 2023.

A chapa para a nova Mesa Diretora conta com o vereador Neto do Pecém (PSB) para presidente, Antônio Pereira Silva (PDT) para vice-presidente, Antônia Lúcia Carvalho (PDT) para primeira-secretária e Carlos Pereira de Sousa (PTB) para segundo-secretário.

A Mesa Diretora é o órgão que dirige a Câmara Municipal nos aspectos legislativos, ou seja, nos assuntos relacionados à elaboração das leis.



