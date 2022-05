Bolsonaristas usam redes sociais para debochar do casamento de Lula e Janja

Enquanto a união entre Lula e Janja ocorria em São Paulo, na última quarta-feira, bolsonaristas subiam a hashtag #CasamentoBandido entre os assuntos mais comentados no Twitter

Apoiadores e simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais para ironizar o casamento do ex-presidente Lula (PT) e da socióloga Rosângela Silva, a Janja, na última quarta-feira, 18. O evento repercutiu intensamente nas redes sociais e o tom de deboche ocorre na esteira da pré-campanha presidencial onde Lula aparece à frente de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto para presidente.

Enquanto a união entre Lula e Janja ocorria em São Paulo, bolsonaristas subiam a hashtag #CasamentoBandido entre os assuntos mais comentados no Twitter. A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (União-SP) publicou imagem ironizando as alianças do casal, em montagem na qual algemas representavam o que seriam os anéis de casamento.

Um dos perfis que apoia o presidente Bolsonaro escreveu “É hoje que se forma o casal ‘Jaula’ #CasamentoBandido”, em termo que fazia referência a uma das possíveis junções dos nomes de Lula e Janja. Outra apoiadora disse que “para o #CasamentoBandido só foi convidada a elite... O ‘pai dos pobres’ (que seria Lula) ODEIA POBRES!”, escreveu.

Na quarta-feira, políticos e artistas compareceram ao evento que era cercado de mistérios que iam desde à localização, divulgada apenas na data, aos custos do evento. Foi o terceiro casamento de Lula, que ficou viúvo em outras duas oportunidades. Na última delas, em 2017, quando a ex-primeira-dama Marisa Letícia morreu após mais de 40 anos de união com o petista.

Pro #CasamentoBandido só foi convidada a elite... O "pai dos pobres" ODEIA POBRES! pic.twitter.com/T6FILJpDft — AndreaValerio (@ariana_carioca) May 18, 2022





