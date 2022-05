Após turbulências, pré-candidatos do PDT ao governo se reúnem e pregam união

A governadora Izolda Cela recebeu, no Palácio da Abolição, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Evandro Leitão e o deputado Mauro Filho. A foto do encontro foi compartilhada quase que simultaneamente por todos os pedetistas, numa ação articulada para tentar demonstrar unidade do grupo

A governadora Izolda Cela (PDT) recebeu nesta quinta, 19, os demais pré-candidatos do PDT ao Palácio da Abolição. A imagem do encontro foi publicada em suas redes sociais. Ao lado do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, do presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão e do ex-deputado federal Mauro Filho, a gestora saiu em defesa da unidade do grupo político durante as eleições deste ano: “Este projeto não é de uma única pessoa. É de todas e todos aqueles que querem o bem do nosso Ceará e o melhor para o povo cearense”.

Assim como Izolda, os demais pedetistas também compartilharam na Internet a fotografia do encontro, que acontece semanas após turbulências na aliança com PT e tensões dentro do próprio PDT. Entre os motivos, recentes declarações polêmicas do ex-ministro Ciro Gomes - que acusou o PT do Ceará de também ter um lado corrupto - e do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que considerou o nome de RC mais forte do que o de Izolda para disputar o Governo do Estado. A fala de Lupi surpreendeu e incomodou pedetistas.

Também tentando colocar panos mornos na situação e evitar qualquer clima de "racha", o ex-prefeito da Capital declarou que esteve em “um agradável encontro” promovido pela colega de partido. “Tempo de celebrar nossa união, compromisso e responsabilidade com o presente e o futuro do Ceará”, disse.

Evandro Leitão, por sua vez, disse acreditar em “um projeto com um propósito maior de levar o bem ao povo cearense, por meio de políticas públicas sérias e eficazes”. Segundo ele, o trabalho desenvolvido pelo grupo já trouxe “muitos frutos para a população”. Disse também que a aliança não tem apenas um, “mas vários rostos e cabeças pensantes que buscam o melhor pelo Ceará”.

O último a se manifestar sobre o assunto foi o ex-secretário Mauro Filho. Ele afirmou que segue “firmemente acreditando em um projeto político que fez o Ceará ser estado destaque para o Brasil inteiro''. “Nosso maior propósito, de forma coletiva, sempre será a melhoria de vida do nosso povo e gerar mais desenvolvimento. Vamos seguir unidos sempre pelo bem do Ceará”.

Embates

O presidenciável Ciro Gomes esquentou o clima da aliança ao afirmar que não iria se “submeter a um lado corrupto do PT que também existe no Ceará”. Segundo ele, existem “vários PTs”. “Tem Camilo Santana, que tem o nosso voto unilateralmente, independentemente de ter acordo ou não". Em seguida, Ciro faz um alerta. "E é bom que todo mundo sabia que esse acordo vai acontecer se o interesse do Ceará estiver acima. Se for com negócio de conchavo, de picaretagem, eu topo enfrentar o PT também", afirmou.

Não demorou muito para os petistas se moverem. Logo se reuniram com o ex-presidente Lula para discutir possíveis nomes da legenda que porventura lideraria uma candidatura própria do partido no estado. Nomes como o de Luizianne Lins, José Guimarães e José Airton Cirilo foram apontados como alternativas.

Recentemente, integrantes do partido e antigas lideranças declaram ao O POVO que caso o PDT insista no nome de Roberto Cláudio, a aliança será quebrada. José Airton Cirilo afirmou que “se insistirem em querer colocar o nome do Roberto Cláudio de qualquer maneira, pode escrever que o PT vai ter candidato. Pode ser eu, Luizianne ou o próprio Guimarães”. Já o ex-presidente do PT no Ceará De Assis Diniz disse que a decisão do diretório partidário é lançar candidatura própria caso os pedetistas insistam no nome de RC. “A resolução do diretório e da executiva apontou isso: o PT terá candidatura própria”.



