Ciro diz que Duvivier tem "síndrome de Zelensky" e o acusa de racismo contra Daciolo

Após criticar o presidenciável do PDT, o apresentador e humorista pediu aos eleitores de Ciro que votem no ex-presidente Lula (PT) ainda no primeiro turno das eleições de 2022

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) rebateu as críticas feitas pelo ator e humorista Gregório Duvivier na semana passada e disse que o apresentador estaria com a "síndrome de Zelensky", em referência ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que antes de assumir cargo na política ucraniana, tinha carreira de humorista, e cobrou respeito ao atual aliado Cabo Daciolo.

Defendendo a atuação de humoristas e que políticos sejam alvo de suas críticas, Ciro se disse favorável à prática, desde que ela não agrida os fatos. O pedetista destacou que "mesmo conhecendo muito bem o humor, não conhecia essa variante, aliás, é mais que uma variante, é uma encarnação delirante de personagem. Vou chamá-la, com respeito, de síndrome de Zelensky", declarou Ciro em transmissão na última terça-feira, 17.

LEIA MAIS: Entenda a briga entre Ciro Gomes e Gregório Duvivier

E continuou: “Antes de ser presidente, Zelensky era um comediante famoso, essa popularidade acabou o levando à Presidência. Enquanto ele defende seu país no campo de batalha, aqui do outro lado do mundo, do conforto do ar-condicionado e do uisquinho com gelo, tem gente que pensa que ser baixinho e comediante como Zelensky basta para ser estadista, ou melhor, salvador da pátria. Essa síndrome parece ter acometido Gregório”.

Em outro trecho do vídeo, a partir dos 36 minutos, Ciro cobrou que Gregório se desculpasse por comentário sobre o Cabo Daciolo, ex-presidenciável que ganhou projeção nacional em 2018, que atualmente apoio o PDT para a Presidência.

"O Cabo Daciolo é uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na vida. Você devia pedir desculpas por essa expressão arrogante, grosseira, de deboche contra uma pessoa como ele. O que é? Tu é muito melhor que o Cabo Daciolo em qual dimensão? (...) Essa ofensa é claramente racista, o deboche que vocês da esquerda caviar gostam de fazer contra a cristandade do nosso povo", argumentou o ex-ministro.

Na última sexta-feira, 13, foi ao ar uma edição do Greg News, programa da HBO apresentado por Duvivier, que tinha como tema Ciro Gomes. Após criticar o presidenciável, o apresentador pediu aos eleitores de Ciro que votem no ex-presidente Lula (PT) de forma a consolidar uma possibilidade de vitória do petista no 1° turno das eleições de outubro.

Segundo Ciro, Gregório fez um perfil “depreciativo e distorcido” sobre sua trajetória política e emendou “pregação messiânica aos meus eleitores que abandonar a minha candidatura é salvar a democracia, a República e o Brasil. Por pouco não disse que seria salvar o mundo”.

O ex-ministro destacou ainda que Duvivier propunha que o correto seria eleger Lula e depois cobrar dele que implantasse o projeto de governo apresentado por Ciro. “Ele propõe eleger um Lula sem projeto, para que ele depois virasse uma espécie de Ciro com projeto. Aqui entre nós, isso parece coisa mais de mágico do que humorista”, ironizou.



Nesta quarta-feira, 18, Gregório disse em entrevista ao UOL que Ciro começou a tratá-lo como um adversário porque candidatos não querem debater com ele. "Cansado de falar sozinho, chama para briga um comediante. É só triste, mesmo". Um debate nas redes sociais entre os dois deve ocorrer após o dia 26, segundo informou Ciro.



