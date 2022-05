Quem é Pablo Marçal, digital influencer e pré-candidato do Pros a presidente

Marçal ganhou os holofotes nacionais no início deste ano após episódio em que levou mais de 30 alunos para uma expedição no Pico dos Marins (SP) e acabou tendo que ser resgatado por bombeiros

O coach e influenciador digital Pablo Marçal (Pros), 35, é um dos pré-candidatos à Presidência da República anunciados para as eleições de outubro deste ano. Autointitulado como “única via” e acumulando milhões de seguidores nas redes sociais, Marçal ganhou os holofotes nacionais no início deste ano após episódio em que levou mais de 30 alunos para uma expedição no Pico dos Marins (SP) e acabou tendo que ser resgatado por bombeiros.

Na ocasião, ele foi chamado de irresponsável pelo capitão Paulo Roberto Reis, do Corpo de Bombeiros, que chefiou o resgate e disse que Marçal havia colocado o grupo “sob risco de morte”.

Dias após o ocorrido, Marçal minimizou sua ação. Segundo ele, ninguém foi obrigado a subir o terreno. “Passamos um perrengue, um vendaval, e está todo mundo em paz. Não arranhou nem uma unha”, declarou. À época, ele chegou a publicar um storie no Instagram ironizando: “Só os irresponsáveis chegam ao topo”.

O Pros anunciou a pré-candidatura de Marçal no último sábado, 14, poucos meses após ele iniciar a sua vida política. O projeto do pré-candidato chama-se “O Destravar da Nação”.

Casado e pai de quatro filhos, Marçal nasceu na cidade de Goiânia. Ele vende cursos sob a promessa de “destravar códigos da prosperidade e do governo da alma” e em seu blog diz que “não mede esforços para publicar e compartilhar gratuitamente na internet conteúdos que trabalham a mente, o emocional e ensinam como avançar na vida pessoal”.

Com discursos de tom religioso, ele rechaça rótulos de direita ou de esquerda e adota uma postura antipolítica. "Não tem como haver progresso com a mesma mentalidade, é necessário uma nova mentalidade para um novo Brasil", escreveu em postagem recente nas redes sociais.

O presidenciável se apresenta na internet como um homem "cristão, filantropo, empreendedor imobiliário e digital, mentor, estrategista de negócios, especialista em branding e jurista por formação".



