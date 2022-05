Presidente do Psol defende que Ciro desista de candidatura e apoie Lula: "Compromisso com o Brasil"

Durante entrevista ao Jogo Político, nesta quarta-feira (11), Juliano Medeiros, presidente nacional do Psol, falou sobre a postura do pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) em relação a apoiar o ex-presidente Lula (PT). “Não consigo ver justificativa para esse ódio que hoje ele alimenta contra o PT”.

Para ele, Ciro deveria desistir de concorrer às eleições e unir forças no projeto da esquerda que visa derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno. “Acho que todos aqueles que se dizem defensores da democracia, da soberania nacional, dos direitos sociais, deveriam apoiar Lula no primeiro turno”.

"Eu não concordo com muito do que ele pensa, mas reconheço que é um sujeito que tem boas ideias para o país e acho que ele deveria estar conosco. Assim como ele esteve nos dois primeiros mandatos do Lula como ministro. Assim como o seu partido foi base do governo Dilma”, afirmou.

Ele destaca ainda que o Psol, que foi oposição tanto aos governos de Lula quanto de Dilma, compreende a grandeza do momento, enquanto Ciro, que já foi aliado dos governos petistas no passado, demonstra resistência de apoio no presente. “Estamos fazendo um gesto de abrir mão das nossas diferenças temporariamente para apoiar o Lula no primeiro turno, enquanto que o Ciro, que foi ministro de Lula e base do governo Dilma, agora tenta se colocar num outro polo. Não vejo sentido nisso. Acho que o Ciro deveria dar uma demonstração de compromisso com o Brasil e apoiar o Lula já no primeiro turno”



