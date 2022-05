Governo Biden distribuiu artigo que alerta para risco de golpe no Brasil, diz revista

Na semana passada, foi noticiado que o diretor do serviço de inteligência norte-americana, William Burns, teria aconselhado membros do governo brasileiro a recomendar que Bolsonaro parasse de questionar a lisura do processo eleitoral

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teria autorizado a distribuição de um artigo, de autoria do diplomata Scott Hamilton, alertando para um eventual cenário de ruptura democrática no Brasil em caso de derrota eleitoral do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no pleito de outubro.

Publicado no fim de abril no jornal O Globo, o texto de Hamilton alertava para o risco de crise no Brasil. Na publicação, o diplomata defendeu que o governo dos EUA alertasse a atual gestão brasileira sobre eventuais consequências e defendeu medidas como a aplicação de sanções diplomáticas e comerciais.

As informações são da revista Veja, que noticiou que o governo americano deu aval à mensagem e que outros diplomatas teriam distribuído cópias para representantes de multinacionais chamando a atenção para um possível cenário de acirramento e de crise política.

"Um desses executivos me disse que compreendeu o gesto como um apoio implícito aos alertas e que uma contestação de Bolsonaro nos moldes do que Donald Trump tentou em 2020 poderia tornar o Brasil 'numa nova Rússia com os investidores fugindo às pressas para evitar sofrerem sanções", escreveu o jornalista Thomas Traumann.

Na semana passada, a agência Reuters noticiou que o diretor do serviço de inteligência dos EUA (CIA na sigla em inglês), William Burns, teria aconselhado membros do governo brasileiro a recomendar que Bolsonaro parasse de questionar a lisura do processo eleitoral. O conselho teria sido dado durante uma reunião em julho do ano passado





