Diretor da CIA aconselhou governo Bolsonaro a não questionar eleições, diz agência

O atual chefe do Executivo vem tensionando a relação com os poderes desde o ano passado, tendo como um dos principais alvos a Justiça Eleitoral brasileira

O diretor do serviço de inteligência estadunidense (CIA na sigla em inglês), William Burns, teria aconselhado membros do governo brasileiro a recomendar que o atual chefe do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro (PL), parasse de questionar a lisura do processo eleitoral marcado para outubro próximo, no Brasil.

O conselho teria sido dado durante uma reunião a portas fechadas, ocorrida em julho do ano passado, na qual Burns teria enfatizado a importância de se respeitar o processo eleitoral. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 5, pela agência de notícias Reuters, que alegou ter conversado com fontes que aceitaram falar sob anonimato.

Segundo uma fonte afirmou à agência, uma delegação encabeçada por Burns disse a assistentes de Bolsonaro que o presidente não deveria "subestimar o sistema de votação no Brasil".

O atual chefe do Executivo tem tensionado a relação com os poderes desde o ano passado, tendo como um dos principais alvos a Justiça Eleitoral brasileira. A Reuters disse ainda que nem a CIA, nem o governo Bolsonaro comentaram o caso.