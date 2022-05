"Camilo prefere Izolda", diz aliado do ex-governador do Ceará

Atualizada às 16h33min

Ex-secretário do ex-governador Camilo Santana (PT), o petista De Assis Diniz afirmou em entrevista ao Jogo Político, do O POVO: "Camilo prefere Izolda". Ele falava sobre o período de tensão na aliança entre PT e PDT no Ceará. Disse, inclusive, que o PT apresentará candidatura própria no caso de o PDT escolher para a disputa o ex-prefeito Roberto Cláudio. A maioria petista defende a candidatura à reeleição da governadora Izolda Cela (PDT).

Camilo tem relação com Izolda de sete anos e três meses, destacou o ex-secretário. "O que ele fala do que é a pessoa da Izolda, a Izolda com essa voz mansa, calma, que tem um amor, que transformou a educação, que tem um compromisso com o Ceará. (...) Então, a preferência do Camilo é por conhecer e por saber da capacidade que tem a nossa governadora, que está preparada."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado, então, se a avaliação é de que o ex-governador prefere a atual mandatária, ele confirmou: "Camilo prefere Izolda." A fala de De Assis ocorreu ao final da entrevista ao Jogo Político desta terça-feira, 10.

A queixa de parte dos militantes do partido de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará, com e sem mandato, é de que RC não buscou aproximação com o PT durante os oito anos em que geriu a Capital.

Outra memória constantemente citada por petistas é de que Roberto Cláudio não participou da campanha do então candidato Fernando Haddad (PT) em Fortaleza, em 2018, contra Jair Bolsonaro (então no PSL).

Tags