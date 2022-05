Se PDT escolher Roberto Cláudio, PT terá candidatura própria no Ceará, diz ex-secretário de Camilo

Para o ex-presidente do PT no Ceará, De Assis Diniz, PT e PDT devem estar juntos na disputa estadual deste ano. Ele reivindicou, no entanto, que o petismo tem direito de opinar sobre quem deve ser o candidato ou candidata do PDT na corrida eleitoral. Disputam o espaço na chapa a governadora Izolda Cela (PDT) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.



Questionado sobre o que o PT fará no caso de o PDT escolher RC como candidato, ele respondeu: "A resolução do diretório e da executiva apontou isso: o PT terá candidatura própria. A resolução indica isso, não é vontade minha, daquele ou daquela. É uma resolução consensuada."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O nome do PT seria o de um dos três deputados federais do PT: Luizianne Lins, José Guimarães ou José Airton. De Assis Diniz, no entanto, defendeu a manutenção da aliança.



Tags