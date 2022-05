Influencer esquerdista Rita von Hunty desaprova apoio a Lula no 1º turno

Com duras críticas ao discurso de Lula no lançamento de sua pré-campanha, ela acena para outras candidaturas do PCB e Unidade Popular

A drag queen Rita von Hunty, interpretada pelo professor, ator e youtuber Guilherme Terreri Lima Pereira, fez fortes críticas ao discurso do ex-presidente Lula (PT), no lançamento de sua pré-campanha para o Palácio do Planalto, no último sábado, 7. Rita falou para seus seguidores - cerca de 1 milhão - que as falas do petista tinham "tom de reconciliação com os golpistas responsáveis pela desgraça que hoje acomete os trabalhadores e povos pobres do Brasil".

Ela, que trabalha em seus vídeos sobre política, cultura e outras temáticas ligadas à esquerda, usou os stories do Instagram para manifestar sua contrariedade às falas do pré-candidato do PT. "Este momento nos compele a um voto radical no primeiro turno", escreveu. A youtuber menciona apoio a candidaturas do PCB e da Unidade Popular.

Rita lamentou também sobre pontos que Lula não deu voz em seu discurso, como a reforma da Previdência e o teto de gastos. "Chamou a atenção pelo que não falou, como os militares, os milicianos, o STF, o Congresso ou mesmo as reformas neoliberais que Temer e Bolsonaro aplicaram nos últimos anos. Nenhuma linha sobre o teto de gastos, sobre a reforma da previdência, a lei da terceirização irrestrita? Nadica de nada? Nada sobre a violência policial. Nada sobre a concentração obscena de terras nas mãos do agronegócio. Nada sobre a violência no campo. Nada de nada".

O posicionamento da youtuber não foi bem recebido por algumas pessoas. Nas redes sociais, a maior parte dos comentários pedia atenção diante do momento delicado que a democracia vive no país, o risco que Jair Bolsonaro continue à frente do governo e que, por essa razão, o principal propósito da esquerda deveria ser derrotar o atual presidente nas urnas o quanto antes.