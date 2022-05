Lula publica receita de risoto de lula com chuchu após lançamento de chapa com Alckmin

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em suas redes sociais uma receita de risoto de lula com chuchu, um dia após o ex-governador de São Paulo e pré-candidato a vice na chapa do petista, Geraldo Alckmin (PSB), afirmar que “lula é um prato que cai bem com chuchu” no lançamento da chapa realizado no último sábado, 7 de maio.

“Risoto de Lula com Chuchu, dica pro almoço de domingo! Quem anima testar? Receita completa aqui”, escreveu o perfil do petista nas redes sociais”.

Risoto de Lula com Chuchu, dica pro almoço de domingo! Quem anima testar? #EquipeLula



Receita completa aqui: https://t.co/vKqKo0IDnu pic.twitter.com/G3p3CQYf6C Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 8, 2022

No passado, Alckmin foi apelidado de “picolé de chuchu”, uma forma de referir-se a ele como alguém sem graça e que não empolgava. O apelido chegou a ser usado pelo próprio Lula em 2014. A piada feita por Alckmin e aproveitada por Lula reconhece o histórico de disputa entre os adversários ao mesmo tempo em que reforça a atual aliança entre eles.

Adversários políticos ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) já tem reforçado o histórico de divergências entre Lula e Alckmin. Nas redes sociais, parlamentares e ministros têm resgatado discursos antigos de Alckmin em que ele critica os governos do PT.



Tags