"Comedor de feijão igual eu", diz pré-candidato ao Senado sobre Camilo

Pré-candidato ao Senado Federal, o pastor evangélico Francisco Fernandes (PL) afirmou que não compartilha do "clima de temor" que diz haver em relação a Camilo Santana (PT), ex-governador que concorrerá a senador na chapa governista. "Comedor de feijão igual eu", disse sobre o petista.

Fernandes disputa a condição de candidato ao Senado pelo PL com o empresário José Alberto Bardawil, dono da TV União, e com o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL). Fernandes se coloca como um pré-candidato "manso e humilde".

Segundo o pastor, ele não precisa se colocar "de cima para baixo", numa referência a Bardawil, nem surfar "no meio do esgoto", ele disse em menção a Inspetor Alberto, que mergulhou em ruas alagadas como forma de criticar a gestão do prefeito José Sarto (PDT).

O empresário é apoiado pela ex-secretária do Ministério da Saúde, Dra. Mayra, que deve concorrer à Câmara dos Deputados. Alberto, por sua vez, é braço direito de André Fernandes.

Fernandes afirmou que ainda não teve retorno conclusivo do presidente do PL no Ceará, o prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves, que apenas teria lhe pedido para seguir com a pré-campanha. A direção nacional, disse o pastor, deu resposta similar. Para Fernandes, o PL de Valdemar Costa Neto é um partido com credibilidade.

Francisco Fernandes destacou que a candidatura, se vier a se concretizar, atende ao desejo de fiéis do bairro Montese que aprovaram a escolha dele. Questionado sobre o por quê de querer ser senador, ele respondeu que para ajudar o povo pobre do Interior.

