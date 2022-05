"Desavenças repercutem negativamente no serviço", alerta Izolda sobre embate entre Ciro e PT

Ao defender a manutenção da aliança entre PT e PDT no Ceará, após o recente embate entre o presidenciável Ciro Gomes e petistas, a governadora Izolda Cela (PDT) fez um alerta: "Onde há desavenças, onde há muita divisão, isso termina repercutindo negativamente no serviço". A declaração foi dada durante evento para entrega de viaturas da Polícia Militar, nesta sexta-feira, 6. A solenidade foi realizada no Parque Dom Aloísio Lorscheider, em Fortaleza.

Adversário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro concentrava seus ataques ao PT no âmbito nacional, mas durante entrevista recente à rádio Jangadeiro BandNews, o pedetista também provocou membros do PT cearense ao afirmar que há um "lado corrupto" do partido no Estado.

Diante do estremecimento da aliança, Izolda mostrou-se preocupada com o que classificou de "boa governabilidade". "Na verdade, o que eu sempre enfatizo, e que são as evidências, é exatamente a importância dessa aliança, a importância que essa ampla aliança vem tendo para a boa governabilidade no estado do Ceará. A gente vê na esfera nacional, vemos a situação de muitos estados onde há desavenças, onde há muita divisão, isso termina repercutindo negativamente para o serviço", afirmou Izolda, que está há pouco mais de um mês à frente do Palácio da Abolição. O cargo era ocupado por Camilo Santana (PT), que se desincompatibilizou no início de abril para concorrer ao Senado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A governadora, favorita de petistas para a sucessão estadual, manteve o mesmo tom do seu pronunciamento após declarações de Ciro, sempre acenando aos aliados.



"Gostaria de expressar todo o meu respeito à aliança de partidos que ajuda a governar o Ceará e tem contribuído para os muitos avanços do nosso estado nesses últimos anos. PDT, PT, MDB, PSD e tantos outros que integram nosso Governo têm sido fundamentais em todo esse processo", escreveu ela nas redes sociais, na ocasião.

Nesta sexta, a governadora esteve ao lado dos secretários Sandro Caron, da Segurança Pública e Defesa Social, e Nelson Martins, de Relações Institucionais, do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), do comandante-geral da PMCE, coronel Márcio Oliveira, e dos demais membros da cúpula da Segurança Pública.

As lideranças realizaram a entrega de 54 novas viaturas da PMCE, com investimento total de R$ 12,8 milhões. Na ocasião, foram adquiridas 39 Trailblazer, sendo 10 semiblindadas, e 15 S10. Segundo a governadora, a iniciativa representa mais proteção para os cearenses.



“É um compromisso de um trabalho firme, perseverante e sistêmico sob várias frentes, que é necessário para que nós tenhamos cada vez mais as melhores condições para enfrentar esse que é o maior desafio do nosso País e do Ceará: o problema da violência. Nós precisamos nos preparar cada vez melhor para termos chances progressivamente de vencer essa batalha”, declarou Izolda.



Tags