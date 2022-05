Bolsonaro se aproxima de Lula em pesquisa do instituto Paraná

O ex-presidente Lula (PT) aparece à frente de outros concorrentes em nova simulação de intenções de votos para as eleições presidenciais de outubro próximo. Conforme números divulgados nesta quarta-feira, 4, pelo Instituto Paraná Pesquisas, o petista tem 40%, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL) com 35,2%. Ciro Gomes do PDT e o tucano João Doria, pontuam 7,4% e 3,2% respectivamente.

O levantamento mostra que o petista se mantém com os mesmos percentuais que foram revelados pela última pesquisa realizada em 22 de abril último. Já Bolsonaro, apresenta um crescimento em relação a anterior, onde pontuou 32,5%. Esta é a primeira vez que os dois adversários ficam tão próximos.

Outros nomes que aparecem na pesquisa é o deputado federal André Janones (Avante), com 2,4%; a senadora Simone Tebet (MDB), 0,7%; o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil), 0,2%; e Luiz Felipe d'Ávila (Novo), 0,1% das intenções de voto.

A pesquisa revelou ainda que em um eventual segundo turno, Lula venceria todos os candidatos. Em um cenário com Bolsonaro, o petista teria 46,4% contra 38,7% dos votos. Com o ex-ministro Ciro Gomes, Lula venceria com 44,7% ante 22,8%.

Numa simulação entre Bolsonaro e Ciro, haveria empate técnico: 40,4% e 39,3% respectivamente.

O Paraná Pesquisa colheu intenções de votos de 2020 pessoas, entre os dias 28 de abril e 3 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-09280/2022.



