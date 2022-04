No RJ, Marcelo Freixo tem 22% e Cláudio Castro, 18%, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 7, mostra que Marcelo Freixo (PSB) aparece à frente na disputa para o governo do Rio de Janeiro com 22% de intenções de voto, seguido pelo atual governador, Cláudio Castro (PL), com 18%. Na sequência estão Rodrigo Neves (PDT), com 7%, Eduardo Serra (PCB), com 5%, Cyro Garcia (PSTU), com 4%, e Felipe Santa Cruz (PSD), com 3%. Paulo Ganime (Novo) tem 2%.

Na pesquisa espontânea, na qual o entrevistado expressa sua preferência sem que seja apresentada uma lista de opções, Freixo tem 5% das intenções de voto, e Castro, 4%. Nessa modalidade, até mesmo o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), provável candidato ao Planalto, foi lembrado pelos eleitores: 2% disseram que votariam nele para o governo do Rio.

Ainda segundo o levantamento, mais de 30% dos eleitores consultados pretendem votar branco ou nulo em outubro, patamar que é superior ao do primeiro colocado na disputa. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foram entrevistadas 1.218 pessoas entre os dias 5 e 7 de abril. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada sob número RJ-05998/2022.

Tags