Policiais manifestam insatisfação com Bolsonaro após recuo sobre reajuste

Policiais federais estão insatisfeitos com o recuo do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a promessa de reajuste salarial para a categoria. O valor de 5%, anunciado para todos os servidores públicos, é avaliado como insuficiente para os profissionais da segurança pública, base eleitoral do chefe do Executivo nacional. Há previsão de manifestações e ameaça mesmo de paralisação.

No ano passado, o governo federal reservou R$ 1,7 bilhão do Orçamento de 2022 para reajuste salarial do funcionalismo. Apesar de mantida mesmo com o bloqueio de parte do Orçamento, o valor não é visto como suficiente para atender todas as categorias que pedem o aumento.

Na última sexta-feira, 29, a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapfe) publicou nota afirmando que os agentes "não receberão esse duro golpe calados". "Em diferentes governos, a Polícia Federal conquistou avanços institucionais importantes. O atual governo, no entanto, se posiciona como exceção, fragilizando a instituição", diz o comunicado da entidade, que reúne delegados federais, policiais e peritos criminais. A categoria alega que o possível cancelamento do reajuste seria algo "grave e inadmissível".

Na manhã desta segunda, Bolsonaro voltou a pedir ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a convocação de mais mil aprovados nos concursos da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Bolsonaro pediu ao titular da pasta mais 500 vagas, fora o que já estava encaminhado. Em abril deste ano, ele garantiu as convocações.

A PF também aguarda a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 412/2009, que trata sobre autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária da corporação. Contudo, o tema está parado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

