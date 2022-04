Adail acusa petistas de interferência por apoio a Izolda: "O governo não é PT, é PDT"

O vereador do PDT aumentou o tom e acusou integrantes do PT de "usar o PDT" para beneficiar a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República.

O vereador Adail Jr. (PDT) criticou, nesta quinta-feira, 28, o posicionamento de parlamentares do PT no Ceará manifestarem apoio à pré-candidatura da governadora Izolda Cela (PT) ao Palácio Abolição. O pedetista acusa os petistas de interferirem e atuar de forma a "sufocar" integrantes do seu partido na indicação da candidatura majoritária do bloco governista.

"O movimento petista, eu não concordo. Eu acho o seguinte, eu acho não, eu tenho certeza. A indicação é do PDT, então que o PDT que indique, e não estar sufocando o PDT, estar opinando no PDT", disse o vereador. Adail pediu para que integrantes do PT entreguem seus cargos no governo caso não concordem com a indicação de outro nome para sucessão no Palácio da Abolição, como a do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), apoiado pelo vereador.

"Porque hoje o governo não é PT. Camilo Santana com todo respeito melhor governador do Brasil é petista, tudo bem, mas hoje o governo é PDT. Se o PT não está satisfeito com o governo pedetista entrega os cargos e siga a vida deles. Quem é PT hoje dentro do Estado do Ceará pra estar opinando em PDT? Por que que eu vou participar de um governo onde eu estou interferindo até numa candidatura? Eles que lancem o candidato deles e vá defender", endossou o parlamentar.



Na última segunda-feira, 25, deputados do PT Ceará se encontraram com Izolda no Abolição. Em foto divulgada nas redes sociais, parlamentares do partido aparecem “apontando” para a governadora.

“Nem precisa de legenda”, afirmou reservadamente um dos deputados ao O POVO. O registro acontece no momento em que alas importantes do PT no Ceará intensificam apoios para que Izolda seja confirmada como candidata do PDT ao Governo. Membros do partido revelam resistências a uma possível candidatura de RC.

Sobre o gesto, Adail aumentou o tom e acusou integrantes do PT de "usar o PDT" para beneficiar a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República. "Hoje nós temos o candidato que é o melhor candidato da República Ciro Ferreira Gomes. O que eu esou vendo é um gancho que o PT quer pegar em cima do PDT, com essa obrigatoriedade de querer impor o candidato que eles querem. Não vão ter moral. Se depender do vereador Adail Júnior não vão nem opinar", disse.



"O que eu espero que o PT tenha humildade, tenha reconhecimento de entregar todos os cargos do Governo Estadual que hoje é do PDT, para o PDT seguir a nossa vida e ele seguir a vida deles", completou o vereador.

Recentemente, Adail rebateu o deputado federal José Guimarães (PT) após a liderança petista afirmar que Ciro Gomes se encontra em situação “inusitada” e “humilhante” ao performar com baixa porcentagem de intenção de votos nas pesquisas eleitorais.



Em nova resposta nesta quinta, o pedetista voltou a endossar o nome de Ciro nas eleições presidenciais e o de RC no pleito estadual. "Nós buscamos uma candidatura no segundo turno de Ciro Gomes e essa entrega desses cargos do PT para o PDT só vai fortalecer nós na nossa candidatura majoritária a presidente da república e automaticamente o nosso ex-prefeito Roberto Cláudio foi o melhor prefeito dos melhores prefeitos do Brasil", completou.

