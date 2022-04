Irmãos Weintraub farão live para denunciar ameaças de Bolsonaro: "Detalhes que chocarão"

O ex-assessor presidencial Arthur Weintraub afirmou, neste domingo, 24, em vídeo postado nas redes sociais que ele e seu irmão Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, recebeu ameaças do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os irmãos informaram que farão live onde prometem revelar o conteúdo das ameaças.

“Chega. É isso. Hoje à noite, às 21h, vamos contar sobre as ameaças que recebemos lá nos EUA do Presidente da República. Vamos contar hoje. Acabe com essa história de ingratidão, ‘ você é ingrato, quem é você’. A gente vai te contar tudo hoje. Cuidado aí. Você vai ver a verdade”, afirmou Arthur em publicação. Em outro posto, ele escreveu: "Hoje! A cobra vai fumar!".

Hoje! A cobra vai fumar!

O canal está aberto para o @BolsonaroSP participar, caso ele tenha coragem. pic.twitter.com/82gQQAwqin

April 24, 2022

Também pelas rede sociais, Abraham também chamou para a live anunciada pelo irmão. "Xingaram meu pai de Maconheiro e minha mãe de Prostituta. Falam que sou oportunista, traidor, palhaço, etc. E há participação do topo/Palácio. Cansei! Vou contar detalhes que chocarão a imensa maioria", escreveu.



O caso acontece após os irmãos serem criticados pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente. Dias antes, Arthur e Abraham irmão se posicionaram contra o indulto concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e nove meses de prisão.

Ainda neste domingo, o ex-ministro da Educação reagiu aos xingamentos de Eduardo. Depois de ter sido chamado de “filho da puta” pelo parlamentar, o ex-ministro o alertou: “Cedo ou tarde irei te encontrar”.

Aguardo o @BolsonaroSP me procurar, após ofender minha falecida mãe.

Quer conversar em particular?

Debater em publico?

Falar pessoalmente?

Cedo ou tarde irei te encontrar (isso não é ameaça de violência física) e você não vai gostar. — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) April 23, 2022

