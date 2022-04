Secretariado de Sarto se reúne e terá palestra de Camilo Santana

O petista retoma os encontros políticos dias após se desincompatibilizar do cargo de governador, no dia 2 de abril

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), reúne-se nesta quarta-feira, 20, com o secretariado municipal para a primeira reunião do ano de avaliação e planejamento da gestão. Além do acompanhamento de projetos da atual administração e da discussão sobre o balanço e resultado de políticas públicas, a reunião contará com a presença do ex-governador Camilo Santana (PT), como palestrante.

Camilo começa a retomar a agenda pública e os compromissos políticos, duas semanas após se desincompatibilizar do cargo de governador, no dia 2 de abril, momento em que passou o posto a atual governadora Izolda Cela (PDT). De fora da gestão cearense, Camilo deve concorrer ao Senado Federal nas eleições de outubro.

A reunião do secretariado de Sarto será realizada no Cuca Pici, às 9 horas.

