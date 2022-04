Governo Bolsonaro dará 5% de reajuste a todos os servidores federais

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu conceder reajuste salarial linear de 5% a todos os servidores públicos federais a partir de julho. A decisão foi tomada em reunião no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 13.

A concessão do reajuste vinha sendo objeto de muita controvérsia dentro do governo. Bolsonaro cogitou beneficiar apenas policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários.

O índice de 5% não reõe a inflação dos últimos 12 meses, que está acumulada em 11,3% segundo o IPCA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O reajuste deve ter impacto de R$ 6,5 bilhões, mas o orçamento prevê R$ 1,7 bilhão para isso. Assim, recursos terão de ser remanejados de outras áreas.

Tags