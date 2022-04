Aos gritos, Alckmin exalta Lula: "O maior líder popular deste país"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta quinta-feira, 14, com sindicalistas representantes das principais centrais sindicais do país em São Paulo. Na ocasião, também esteve presente Geraldo Alckmin (PSB), ex-governador do Estado, indicado vice na chapa de Lula para concorrer às eleições de outubro próximo.

Ao discursar, Alckmin se empolgou ao falar do petista. Já com a voz rouca e falhando, o ex-tucano disse que Lula é a liderança mais popular do país. “A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país”. Logo depois, ele finaliza a fala aos gritos “Lula, Lula, viva Lula, viva os trabalhadores do Brasil”.

Geraldo Alckmin (PSB) se empolgou ao falar de Lula (PT) em discurso no encontro com sindicalistas nesta quinta ,14. Rouco, ele disse que "a luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país". Gritando, finalizou: "Lula, Lula, viva Lula, viva os trabalhadores do Brasil" pic.twitter.com/Atag3OrJy7

No discurso, Alckmin afirma que “vivemos um momento grave” e que hoje o Brasil tem um governo que odeia democracia e tem admiração pela tortura e “faz o povo sofrer”. Em seguida, o ex-governador declara que vem somar esforços em benefício do país. “Venho somar o meu esforço pequeno, humilde, mas de coração e entusiasmo em benefício do Brasil à luta de vocês".

O ex-tucano faz menção também ao período em que o país viveu sob o regime militar. "Nós estamos em um dia histórico. Reúnem-se as maiores centrais sindicais do Brasil, de todo o País. É um exemplo, e nos remete à nossa história. Que quando todas as vezes que o Brasil estava em risco, o povo brasileiro, o Brasil se uniu, não se apequenou", disse.

Alckmin disse ainda que quando tentaram tirar o direito dos trabalhadores, houve uma reorganização do movimento sindical e amplificou sua presença nas indústrias, na cidade e no campo. "Quando precisava tirar da ditadura, liberar o país, o Brasil se uniu, houve uma união. Quando o Brasil precisava de uma Constituição cidadã, lá estava Lula, Ulysses (Guimarães), Florestan Fernandes, Mário Covas, Fernando Henrique", declarou.

O nome de Alckmin foi aprovado pelo Partido dos Trabalhadores para ocupar a vaga de vice na chapa de Lula ontem, dia 13. Na última semana, o nome do ex-tucano havia sido oficializado para ser vice do petista em encontro do PSB e do PT, em São Paulo. Mas a aprovação necessitava passar por uma análise formal pelo partido petista.



