Justiça manda leiloar mega templo da igreja do pastor Valdemiro

A Justiça de São Paulo determinou, nesta quinta-feira, 14, o leilão da sede da Igreja Mundial do Poder de Deus localizado em Santo Amaro, zona Sul de São Paulo, do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador do templo. A ordem foi decretada devido a dívida de cerca de R$ 409,8 mil do imóvel, atualmente desocupado.

A unidade foi inaugurada em 2014, possui 46,8 mil m² e capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas. O edifício de cinco pavimentos tem 813 automóveis e 162 motos. Segundo o juiz Luiz Fernando Guerra, responsáavel por atender um processo movido pela empresa Guima-Conseco Construção, Serviços e Comércio, o imóvel é avaliado em R$ 33,47 milhões.

Segundo reportagem do UOL, a Muldial contratou a Guima-Conseco em 2017 para prestar serviços de limpeza, controle de pragas e limpeza de caixa d'água dos templos do Brás, sede da igreja, e de Santo Amaro, a subsede. Contido, dois anos depois, quando começou a entrar em crise financeira, a Mundial não pagou três parcelas do contrato, os R$ 409 mil cobrados, incluem correção monetária, juros e multa.

Em situação de crise fincaneira, a Mundial é alvo de uma série de cobranças judiciais por dívidas. A instituição chegou a firmar acordo para pagar o débito, mas não cumpriu o determinado. A defesa argumenta que o fechamento das igrejas durante o período de pandemia da Covid agravou a situação.