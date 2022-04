Jogo Político desta terça, 12, recebe Gardel Rolim, do PDT; assista ao vivo

A 42ª edição do Jogo Político desta terça-feira, 12, recebe o vereador Gardel Rolim (PDT), líder do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza. No programa, serão abordados os principais destaques da política local e nacional. Dentre os assuntos que irão ser discutidos está o ataque a tiros com mortes no metrô de Nova York e a declaração do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que trocou cargos por apoio político, o que antes ele dizia ser crime. No Ceará, o estremecimento na aliança PDT e PT. E a avaliação do prefeito José Sarto. Além disso, o programa vai debater as eleições, que já vêm dobrando a esquina.

Acompanhe ao vivo:

Além disso, trazemos novos episódios dos nossos tradicionais quadros. Na volta do Confronto das Ideias, a discussão gira em torno do veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) a lei Paulo Gustavo, que destinaria cerca de R$3,8 bilhões para o setor cultural. Como o veto ainda pode vir a ser derrubado pelo Congresso Nacional, consultamos as posições de dois deputados federais acerca da questão: Heitor Freire, do União Brasil, e José Guimarães, do PT.

No quadro Alguém me Disse, Guálter George vai falar sobre os primeiros sinais de crise no PDT para a escolha da candidatura para disputar o governo do Estado. Já no Histórias do Poder, Érico Firmo vai contar pra gente sobre o primeiro governante do Ceará, Antônio Cardoso de Barros.



Temos um encontro marcado para logo mais, às 17h30min. O Jogo Político é transmitido ao vivo pelas redes sociais do O POVO (Facebook, Youtuber e Twitter). Até lá!

