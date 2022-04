Doria vai à terra natal do pai na Bahia, dança e agradece a conterrâneos

O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência João Doria (PSDB) publicou, neste fim de semana, registros de sua visita ao município baiano de Rio de Contas, terra natal de seu pai, João Agripino da Costa Doria Neto. No domingo, 11, o tucano divulgou um vídeo onde aparece dançando no meio da praça com uma moradora local.

“Teve até dancinha na minha visita a Rio de Contas, na minha amada Bahia. Beijo carinhoso aos meus conterrâneos. Em especial à Simone Reis. Excelente dançarina”, escreveu Doria nas redes sociais. Ainda durante a visita, o presidenciável foi ao cartório da cidade, onde estão guardados documentos de sua família, e também a casa de seu avô.

Dias antes, o pré-candidato se encontrou, em Salvador, com o ex-prefeito ACM Neto (UB) e o prefeito Bruno Reis (União Brasil). “Sou admirador e amigo de ACM Neto e entendo que ele tem um grande desafio e será vencedor no seu desafio aqui para se eleger governador do estado da Bahia. Ele que já foi grande prefeito de Salvador, será um grande governador do estado da Bahia”, declarou Doria.

