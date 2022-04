Ciro Gomes lança voz no app de trânsito Waze: "Entre à direita, mas fora Bolsonaro"

Será possível dirigir com indicações de rota com a voz do ex-ministro e ex-governador

O ex-governador e pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes (PDT), lança, nesta segunda-feira, 11, a voz dele no catálogo de indicações do aplicativo de trânsito Waze, que traça rotas para motoristas. De acordo com a assessoria do pedestista, com a opção selecionada, também será possível escutar frases características do pedetista.

"Entre à direita, mas fora Bolsonaro" e "vire à esquerda, mas não essa de goela" estão entre as opções de frases. A assessoria do presidenciável acrescenta que "apesar do tom descontraído das frases, o dispositivo tem total segurança e precisão, como determina o Waze".

A funcionalidade é parte da estratégia de Ciro de aproximar o político do eleitorado por meio de estratégias digitais. Desde o início da pré-campanha, o presidenciável tem dado especial atenção à comunicação digital, direcionada sobretudo ao público jovem. Ele tem participado de lives com gamers, dado entrevistas a podcasts e feito os chamados "reacts", em que comenta declarações de adversários políticos.

O acesso ao chamado "Waze do Cirão" será feito por meio de um link que está disponível nas redes sociais do pedetista a partir das 8h.



Aguarde, amanhã, um novo serviço do CIRÃO, à sua inteira disposição! pic.twitter.com/4FaYglp3hv — Ciro Gomes (@cirogomes) April 10, 2022

