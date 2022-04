Presidente Jair Bolsonaro deixa missa no santuário em Bandeirantes-PR

O presidente Jair Bolsonaro (PL), deixou o Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes (PR), onde participou de um missa na manhã deste sábado, 9. Ao chegar ao local, o presidente foi recebido por apoiadores aos gritos de "mito".

No santuário, Bolsonaro recebeu uma imagem de São Miguel Arcanjo, considerado patrono dos guerreiros, doentes e aflitos também. Além disso, foi ele quem fez a primeira leitura da missa.

Esse era o segundo compromisso do presidente no Paraná neste sábado, 9. A deputada Carla Zambelli (PL-SP) havia anunciado que ele participaria, no início da manhã de hoje, de uma motociata em Andirá. O comboio sairia de um fábrica de móveis e percorreria 20 km até chegar ao Santuário. Contudo, o presidente não compareceu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a assessoria do Presidente informou ao Broadcast Político, o evento não contou com a presença dele, porque "não havia sido confirmado pelo Planalto". Sem mais compromissos no Paraná, Bolsonaro segue para Londrina, de onde pegará um voo para retornar para Brasília.

Tags