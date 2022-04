Ato contra presidente Jair Bolsonaro ocorre na Praça Portugal neste sábado, 9

Repórter do OP+

A data ficou nomeada como Dia Nacional de Mobilização Bolsonaro Nunca Mais e protesta contra a fome e o desemprego crescentes no País

A Praça Portugal começa a receber neste sábado, 9, desde às 15 horas, manifestantes contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o aumento da fome e do desemprego no Brasil. Entram também nas pautas o aumento da gasolina e do gás. O protesto intitulado o "Dia Nacional de Mobilização Bolsonaro Nunca Mais" segue até a Praia de Iracema.

A passeata foi organizada pela Frente Brasil Popular Ceará, Frente Povo sem Medo e Fórum Sindical, Popular e de Juventudes de Luta pelos Direitos e pelas Liberdades Democráticas.

Ao O POVO, o professor Bruno Rocha, presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato), explicou que a escolha da Praça Portugal como ponto inicial da passeata vem da busca por ocupação de espaços democráticos. A Praça tem sido principal foco de manifestações bolsonaristas.

"A gente quer restabelecer a democracia no País, tirar esse governo autoritário e simbolicamente ocupar esse espaço que tradicionalmente esses grupos tentaram tomar da Cidade, assim como também tentaram tomar bandeira do Brasil. É reestabelecer o parâmetro democrático e obviamente transformar esses símbolos em símbolos de resistência", reforça.



A pauta do dia aborda o "desequilíbrio total da gestão política econômica do governo Bolsonaro", afirma o presidente. Eles apontam o aumento da pobreza e da fome durante a pandemia, assim como a insegurança alimentar provocada pela alta nos produtos e no gás de cozinha. "Simplesmente pegar seu transporte, que o transporte está cada vez mais caro, o preço da gasolina", critica.

Helena Martins, secretaria-geral da Adufc, explica que os atos foram retomados desde o ano passado. "Tem um desmonte em curso que é operado. Desde o Governo Federal, das mais diversas políticas públicas e um ataque muito concreto às condições de vida da população, que se materializam em aumento de tudo, na inflação, no preço dos combustíveis. Mais recentemente também nos casos de corrupção, da vacina, ou agora do Ministério da Educação."

Ela reforça que a escolha pela Praça de Portugal tem a ver com o que ela chama de "demarcar e disputar a Cidade". "Acho que também evidencia essa contradição e tenta trazer pra esse pedaço da Cidade uma realidade que muitas vezes não é visível", acrescenta ela.



O ato deste sábado, 9, também funciona como uma prévia das tradicionais manifestações no Dia do Trabalhador, celebradas no primeiro de maio. O local para protestos futuros ainda será definido.



Com informações do repórter Vitor Magalhães

Atualizada às 16h05min

