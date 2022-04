Ato na Praça Portugal protesta contra Bolsonaro, alta de preços, fome e desemprego

Ocorre neste sábado, 9, em Fortaleza uma manifestação contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato está marcado para ocorrer na Praça Portugal, em Fortaleza, a partir das 15 horas. Os focos dos manifestantes são o preço dos combustíveis, do gás de cozinha, além do desemprego e a fome.

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato) faz parte da organização do movimento. Manifestantes dos três polos da UFC no Ceará comparecerão ao evento para protestar, segundo texto de convocação, “contra o aumento dos combustíveis e do gás e em repúdio à fome e ao desemprego crescentes no país” e ainda "contra a corrupção descarada no Ministério da Educação (MEC)", na esteira de caso de suspeita de irregularidade na destinação de verbas envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e pastores evangélicos.

Sobre o assunto Alckmin é lançado vice de Lula: "Nunca nos desrespeitamos", diz petista

Bolsonaro comenta suspeitas no MEC: "Não tenho nada a ver com isso"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na convocação para o ato a Adufc destaca que o atual governo federal executa um “projeto de morte e de encolhimento do Estado e das políticas sociais, levando ao aumento expressivo das desigualdades sociais no Brasil”.

O professor Bruno Rocha, presidente da Adufc-Sindicato, diz ainda ser importante manter as mobilizações de rua. “No cenário econômico caótico provocado pelo governo Bolsonaro é importante mostrar a nossa indignação e defender a democracia, que precisa ser restabelecida nas urnas em outubro deste ano”, defende.



Tags