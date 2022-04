Izolda diz que dará sequência ao trabalho de Camilo: "Mudanças só se realmente necessárias"

A governadora Izolda Cela (PDT) realiza na manhã desta segunda-feira, 4, a primeira reunião de secretariado de sua administração, após a posse no último sábado. Ela definiu o trabalho como a sequência do que vinha sendo feito pelo governador Camilo Santana (PT) e não projeta mudança de rumos. "Mudanças só se forem realmente necessárias. Alguma situação que aconteça. Em princípio, não", afirmou em entrevista coletiva, antes do início da reunião.

Uma dessas mudanças já necessárias é na pasta da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). A ex-secretária Socorro França foi exonerada na última sexta-feira, 1º, prazo final para poder ser candidata. Izolda disse que a exoneração ocorreu para que a ex-secretária "esteja apta para alguma missão". Interinamente, assumiu Sandro Camilo Carvalho, secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna. A governadora disse que a definição de quem ficará no cargo será tomada "nesses próximos dias".

Ela reforçou que a intenção é seguir com a equipe herdada de Camilo Santana e fez elogios. "Nós temos uma equipe operosa, equipe dedicada e que vem já trabalhando para fazer as entregas com as quais nós nos comprometemos". Segundo Izolda, após essa reunião geral de secretariado, a sequência será de reuniões individuais com os setores.

"Temos uma agenda vigorosa em todas as áreas", destacou. Na saúde, ela apontou a meta de fazer com que o atendimento chegue mais perto das pessoas, com mais eficiência e mais acolhimento. Outras áreas prioritárias que apontou foram recursos hídricos, segurança pública, educação e infraestrutura.

Com informações do repórter Filipe Pereira

