Bolsonaro compartilha tuíte de Lula sobre encontro com Alckmin e comenta: "Kkkkkkkkkkkkk"

Na tarde desta sexta-feira, 8, o presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou uma publicação do ex-presidente Lula (PT) no Twitter e completou com “Kkkkkkkkkkkkkk” na legenda. A postagem do petista é ilustrada com uma foto do encontro que Lula teve com Geraldo Alckmin (PSB), nesta sexta, durante reunião em São Paulo, para discutir os rumos da aliança entre os dois.

Na ocasião, foi oficializada a participação do ex-governador de São Paulo como vice na chapa do petista. “Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula”, escreveu Lula na publicação retuitada por Bolsonaro em tom de ironia.

Até então, as pesquisas revelam que Lula é o principal oponente de Bolsonaro que figura na liderança das intenções de votos. A última pesquisa Datafolha revela que o petista lidera com 43% contra 26% de Bolsonaro.

Lula almeja ser candidato de um movimento que esteja disposto a reconstruir e devolver a democracia ao Brasil. “A fortalecer as instituições para que elas possam garantir o exercício democrático de quem governa esse país. E para que ela possa garantir o exercício democrático de cada ser humano nesse país. Coisa que o atual governo não garante, porque ele efetivamente não gosta de democracia”, Lula alfineta Bolsonaro durante entrevista a uma rádio do Paraná, no último dia 5 de abril.

O petista deu essa declaração ao ser questionado sobre sua possível aliança com Geraldo Alckmin - até então não havia sido oficializada - já que eles eram fortes adversários políticos num passado não tão distante.



