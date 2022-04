Cid Gomes diz que partido de Bolsonaro no Ceará é de amigos e não descarta aliança com PL

No Estado, a sigla é comandada pelo prefeito Acilon Gonçalves, do Eusébio, aliado histórico do grupo liderado por Cid e de Ciro

O senador Cid Gomes (PDT) não desistiu de contar com o apoio do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, no Ceará. No Estado, a sigla é comandada pelo prefeito Acilon Gonçalves, do Eusébio, aliado do grupo liderado por Cid e de Ciro Gomes (PDT).

Questionado sobre se teria preocupações com a base do PL ser de apoio ao presidente Bolsonaro, Cid disse que era precipitado cravar que o PL no Ceará apoiará Bolsonaro. “É o partido do Bolsonaro, tudo bem, quero ver ele (Bolsonaro) pelas costas e o que puder para ver ele fora do governo eu farei. Mas o PL aqui no Ceará é de amigos nossos. Nós vamos conversar”, declarou no dia da posse da governadora Izolda Cela.

Ele também reforçou que o processo mais importante ocorre junto à população, no processo da campanha eleitoral. “Antes a gente tenta, quanto mais partidos e lideranças estiverem ao nosso lado, desde que para isso a gente não tenha que quebrar as diretrizes de um governo sério, nós vamos fazer”, enfatizou o senador.

No mês passado, Cid comentou a situação de Acilon no PL, com achegada de Bolsonaro ao partido. "É uma situação em que eu não gostaria de estar", disse, referindo-se ao prefeito como "querido amigo" e que Acilon "não tem nada de bolsonarista na linha ideológica". Na ocasião, ele reforçou que Acilon já integrou a base de Ciro Gomes como prefeito de Fortaleza, em 1989.