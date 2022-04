"Minha vida está um inferno", diz Bolsonaro a apoiadores; veja vídeo

É o segundo momento em que Bolsonaro demonstra irritação no "cercadinho", espaço reservado para apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desabafou mais uma vez aos seus apoiadores do "cercadinho", nesta sexta-feira, 1º de abril, e disse que hoje sua vida está um inferno. A declaração foi dada enquanto o mandatário respondia perguntas em frente ao Palácio da Alvorada.

"Não dá, está um inferno minha vida. Se for tratar de político, eu não faço mais nada da vida", iniciou Bolsonaro. Logo depois, o chefe do Executivo nacional lançou uma pergunta a um apoiador sobre o PL, partido em que está filiado: "Por que não querem dar legenda para você? Não querem dar legenda para você? Tem que falar com Valdemar [Costa Neto]".

pic.twitter.com/NJrYNHQAIr April 1, 2022

É o segundo momento em que Bolsonaro mostra irritação no "cercadinho". No dia 14 de março, o presidente mostrou incômodo quando um homem mencionou um decreto assinado pelo mandatário em dezembro de 2021 que criava a graduação de segundo sargento do Quadro Especial da Aeronáutica e reduzia de 20 para 15 anos o período necessário para um cabo ser promovido a essa equipe. Em resposta, ele ameaçou deixar o lugar e não voltar mais.