Polícia Civil investiga vazamento de outros dois vídeos íntimos do vereador Gabriel Monteiro

Nos conteúdos, o parlamentar aparece mantendo relações sexuais com uma adolescente de 15 anos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o vazamento de mais dois vídeos íntimos do vereador Gabriel Monteiro. Nos conteúdos, o parlamentar aparece mantendo relações sexuais com uma adolescente de 15 anos. Após o vazamento da gravação, o político e a família da jovem prestaram queixa na segunda-feira, 28, na 42ª DP (Recreio). A Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) também teve acesso às provas.

Em depoimento à PC, ambos afirmaram que tanto a relação íntima quanto a gravação do vídeo foram autorizadas pelas duas partes. Gabriel afirmou ainda que a jovem teria dito a ele que era maior de idade. A adolescente contou ainda que o relacionamento entre os dois começou há dez meses e seria de conhecimento de sua família. Ela confirmou ainda ter dito ao vereador que tinha 18 anos e que autorizou a gravação da relação sexual uma única vez.

A adolescente relatou aos policiais que foi avisada sobre o vazamento pelo parlamentar, que orientou ela a não dar declarações sem a presença do advogado dele. Gabriel Monteiro explicou aos agentes que não sabia a idade da jovem.

Gabriel alega que as imagens estavam em seu celular, ao qual tinham acesso somente seus ex-assessores. Dois deles vêm acusando o político de assédio moral e sexual. O vereador defendeu ainda que ambos estariam recebendo dinheiro do que chamou de “máfia dos reboques” para roubar dados e forjar provas contra ele.

