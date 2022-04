Não existe ambiente nem apelo popular, diz Capitão Wagner sobre Moro concorrer a presidente

Pré-candidato de oposição ao Governo do Ceará, o deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) deu as "boas-vindas" ao novo filiado do União Brasil, o ex-juiz federal Sergio Moro. Segundo o parlamentar, "não existe ambiente" no novo partido e "nem apelo popular" que possam viabilizar os planos dele de candidatura à Presidência da República.

"Acredito que na política devemos subir os degraus com calma", disse o parlamentar ao O POVO. Moro saiu do Podemos para o União Brasil, legenda oriunda da fusão entre os antigos DEM e PSL. O ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, em nota, afirmou que mudança ocorreu sob condição de que abrisse mão ("nesse momento") do projeto Palácio do Planalto.

Sobre o assunto União Brasil no Ceará encerra março com uma série de filiações; confira os principais nomes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-juiz, porém, já se indispôs com a ala de ACM Neto, secretário-geral do União Brasil. Moro alegou em live que não é candidato a deputado federal, dando sobrevida ao projeto de concorrer a presidente.

Em nota à imprensa, o presidente do União em São Paulo, deputado federal Alexandre Leite, disse que a filiação de Moro ocorreu com a concordância de que ele seria candidato a deputado estadual, federal ou "eventualmente" a senador.

Se a ala de ACM Neto conseguir impugnar a filiação de Moro ao União Brasil, ele ficará inelegível, pois a lei eleitoral determina que um candidato deve estar filiado a um partido seis meses antes do pleito, que se completam neste sábado.

Ele põe a disputa local em primeiro plano, de modo a agregar apoios de lideranças que eventualmente divirjam no plano nacional. Ele é aliado do senador Eduardo Girão (Podemos) que, diferentemente dele, não apoia Jair Bolsonaro (PL), mas Moro.

Tags