Com apoio da família Bolsonaro, ex-loira do É o Tchan vai se lançar a deputada federal

Silmara Miranda já foi fotografada ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, usando seu uniforme da PRF. Aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), ela promete defender um discurso da segurança pública para atrair eleitores

A ex-dançarina da banda "É o Tchan", Silmara Miranda, deve sair da Polícia Rodoviária Federal para disputar uma vaga para deputada federal em Brasília, pelo Republicanos. Após ficar conhecida em todo o Brasil nos anos 2000, ela assumiu o cargo na PRF 20 anos depois, quando se mudou para a capital federal.

“Estou estudando para ver qual se encaixa melhor com o meu objetivo nessa nova empreitada. Quero, além de fortalecer a segurança pública, incentivar mulheres e homens a lutarem por seus objetivos”, argumenta Silmara à Istoé. “Estive em contato direto com a política nos últimos meses. Percebi que posso fazer mais do que faço hoje. Então, sim, quero lançar minha pré-candidatura”, confirmou.



Agora aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem se encontrou ano passado, Miranda diz ter recebido convite de partidos. Ela promete defender um discurso da segurança pública para atrair eleitores. Silmara também já foi fotografada ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, usando seu uniforme. Ela agradeceu à esposa do presidente pela presença em um evento destinado às mulheres da PRF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A policial é formada em jornalismo e foi integrante da banda "É o Tchan" entre 2003 e 2007. Em 2020, ela foi empossada na PRF em Florianópolis, mudando-se para Brasília no intuito de integrar a equipe de comunicação social.

A solenidade contou com a presença de Bolsonaro. Mais tarde, Miranda publicou uma foto em que aparece ao lado do chefe do xEecutivo. "Sem palavras para agradecer àquele que fez desse sonho uma realidade. A história é linda! Posso contar um dia para vocês", escreveu a policial.

Em pouco tempo, Silmara chegou a ser promovida ao cargo de confiança de chefe de comunicação da corporação. O crescimento rendeu criticas de colegas, que sugeriram um favorecimento, já que a agente da PRF não tinha tanto tempo de serviço como outros policiais que poderiam integrar o cargo. Silmara chegou a rebater a questão nas redes sociais.

Tags