Michelle aparece com uniforme da PRF ao lado de Bolsonaro: "Gostaria de ser multado por mim"

A primeira-dama Michelle Bolsonaro apareceu, nesta quinta-feira, 17, vestida com o uniforme da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante participação do Encontro de Mulheres PRFs, realizado pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, em Brasília. O registro foi publicado pela esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram.

No evento, a primeira-dama veste a farda completa, com calça, casaco, boné, botas. O uniforme trazia até mesmo o seu nome escrito, como o traje dos integrantes da PRF. Ao lado do presidente da República, Michelle postou um registro do casal com a legenda: “Ele disse que gostaria de ser multado por mim”.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro apareceu, nesta quinta-feira, 17, vestida com o uniforme da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dutrante participação de um evento comemorativo da corporação. O registro foi publicada pela esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram.

A primeira-dama é a presidente do Pátria Voluntária, programa da corporação onde são realizadas ações de voluntariado e engajamento social, entre elas a campanha Estrada Solidária. Nas redes sociais, a PRF escreveu: "Hoje a primeira-dama fez uma homenagem a toda a PRF. Vestida com o nosso uniforme operacional, Michelle participou do Encontro de Mulheres PRFs realizado pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, em Brasília, e elogiou a força das nossas policiais".





