Lula ergue bandeira do Brasil e afronta Bolsonaro: "É nossa, não é desse fascista"

O ex-presidente Lula ergueu nesta quarta-feira, 30, uma bandeira do Brasil durante cerimônia de encerramento do Encontro Internacional Democracia e Igualdade. O evento foi organizado pelo Grupo de Puebla com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e reuniu ex-presidentes e lideranças progressistas da América Latina e da Europa foi organizado.

Em pronunciamento, o petista acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de se apropriar dos símbolos nacionais e das Forças Armadas. "O papel dos militares não é ficar puxando saco do Bolsonaro. Os militares não têm que ficar puxando o saco de presidente, eles têm que estar acima das brigas políticas. Bolsonaro não pode falar ‘meus militares'", disse Lula.

"Bolsonaro é tão frágil, tão boçal, que ele quer pegar a bandeira brasileira e a camisa da seleção pra dizer 'esse é o meu partido', já que o partido dele não tem hino, não tem manifesto, não tem bandeira. Vamos dizer para Bolsonaro que a bandeira brasileira e as cores verde e amarela não são desse fascista, elas pertencem a 213 milhões de brasileiros", continuou o ex-presidente. Em seguida, ele ergueu uma bandeira do Brasil e disse: "Essa bandeira é nossa, essa bandeira não é deles".

Estiveram presentes no evento a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), a vice-presidente e ministra do Trabalho da Espanha, Yolanda Díaz, os ex-presidentes Ernesto Samper (Colômbia) e José Luis Zapatero (Espanha) e outras lideranças políticas brasileiras e internacionais. O presidente da Argentina, Alberto Fernández, apareceu em vídeo mencionando o evento.

