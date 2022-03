PoderData: Lula e Bolsonaro registram menor diferença em 2° turno; veja os números

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 30, realizada portal Poder360, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) mais próximos em um eventual 2° turno na disputa ao Planalto.

A distância entre o petista e o atual mandatário é de 12 pontos percentuais, a menor já registrada pelo instituto este ano. Em janeiro, a diferença era de 22 pontos. No cenário testado agora, Lula aparece com 50% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro soma 38%.

O cenário de segundo turno entre os dois foi o único feito pela pesquisa. No mesmo teste, brancos ou nulos foram 9%, enquanto 3% não souberam responder.

Na pesquisa geral, Lula se mantem na liderança da corrida presidencial, com 41% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, aparece em segundo, com 32%; uma diferença de nove pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Na sequência, vêm os ex-ministros Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Sergio Moro (Podemos), com 6%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem 3%; o deputado André Janones (Avante), 2%; o governador do Rio Grande do Sul (PSDB), Eduardo Leite, e a senadora Simone Tebet (MDB) têm 1% cada.

Ciro, Moro e Doria estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. Janones empata tecnicamente com Moro e Doria, mas não alcança o pedetista. Doria, Janones, Leite e Tebet também estão tecnicamente empatados.

Incluídos pela primeira vez, Vera Lúcia (PSTU) e Luiz Felipe d'Ávila (Novo) não pontuaram. Brancos e nulos somam 5% e aqueles que não sabem em quem irão votar são 2%.

A pesquisa do PoderData foi realizada com recursos próprios da empresa do grupo Poder360 Jornalismo, de 27 a 29 de março de 2022, quando foram entrevistadas por telefone 3 mil pessoas a partir de 16 anos de idade. O levantamento foi feito em 275 municípios das 27 unidades da federação. O intervalo de confiança é de 95%, segundo o instituto, e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-06661/2022.

