Deputada estadual Augusta Brito deixa PCdoB assina filiação ao PT

O ato que filiou Augusta e outros 13 nomes contou com a presença de lideranças do partido, sindicalistas e parlamentares

A deputada estadual Augusta Brito filiou-se ao PT nesta quinta-feira, 31, em evento no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). O ato contou com a presença de lideranças do partido, sindicalistas e parlamentares.

“Eu estou vivendo um dia muito feliz e quero aqui, na minha emoção, agradecer a recepção desse partido e reafirmar nosso compromisso de prosseguir na luta por mais políticas públicas para as mulheres e por uma sociedade mais justa e mais igualitária”, disse Augusta.

A deputada filiou-se ao partido junto a outras 13 mulheres. Na última segunda-feira, 28, o PT realizou ato de filiação dos deputados Júlio César Filho e Nizo Costa, além de seis outros nomes. Na ocasião, Augusta não tinha agenda e consolidou sua filiação somente hoje.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O líder da bancada do PT na Assembleia, deputado Elmano Freitas, comemorou e se disse orgulhoso de receber a deputada, que sai do PCdoB para o seu partido. “Digo com absoluta segurança que a entrada dessa companheira no PT é resultado do processo das pessoas que vão se aproximando por acreditarem em causas justas. É um orgulho ter na bancada do PT uma deputada como a companheira Augusta”, frisou Elmano.

O presidente da AL-CE, deputado Evandro Leitão (PDT), também este presente no evento. Para ele, "Augusta será a estrela do PT no Ceará”.

Última a falar no ato, a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins deu boas vindas à nova filiada e disse que Augusta somará forças para reconstruir o País e garantir a eleição de Lula. “A eleição do Lula agora não é apenas uma necessidade, é fundamental pra gente mudar a história de civilização ou barbárie desse país. Nós estamos no limite e o momento é esse. Precisamos nos posicionar nesse momento tão importante em que o Brasil está precisando de todos nós”, destacou a petista.

Tags