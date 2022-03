Ministro da Educação deve entregar cargo a Bolsonaro após suspeita de corrupção

Aliados de Ribeiro e do presidente Jair Bolsonaro afirmam que o próprio ministro da Educação optou por comunicar ao presidente da sua decisão

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve entregar seu cargo ao presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda nesta segunda-feira, 28. A decisão acontece após a divulgação de áudio em que Ribeiro sugere benefícios e verbas prioritariamente a municípios indicados por pastores a "pedido especial" do chefe do Planalto. A expectativa é que ele seja substituído pelo secretário-executivo, Victor Godoy, e pode voltar caso o inquérito da Polícia Federal conclua sua inocência.

Segundo reportagem do Estado de S.Paulo, aliados de Ribeiro e de Bolsonaro, afirmam que o próprio ministro da Educação optou por comunicar ao presidente da sua decisão. O site Antagonista também traz a informação de que o ministro irá sair. Nas bastidores, o temor é que o possível caso de corrupção no MEC possa interferir na campanha de reeleição do presidente da República.

Na última quinta-feira, 24, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou a abertura de um inquérito para apurar as suspeitas de que Ribeiro estaria favorecendo o pedido de pastores na liberação de recursos do ministério.

Na transmissão ao vivo, Bolsonaro defendeu o trabalho de Milton Ribeiro e disse que o caso já tinha sido encaminhado aos órgãos de investigação antes de os áudios serem revelados. O presidente também afirmou que há pessoas pressionando pela troca do ministro – Bolsonaro não disse quem são esses interlocutores.

