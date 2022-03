Bolsonaro defende ministro de denúncias de propina e lobby de pastores: "Boto minha cara no fogo"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em meio às denúncias de esquema de tráfico de influência de pastores que facilitariam a liberação de verbas públicas para municípios. Prefeitos denunciam que eles pediriam propina para fazer a intermediação, inclusive em ouro.

Em áudio, Ribeiro diz a prefeitos que dá preferência a municípios indicados por dois pastores, conforme revelou a Folha de S.Paulo. O ministro diz, no áudio, que fazia isso a pedido de Bolsonaro.

"O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele", disse Bolsonaro.

